Acusado de matar policiais no Pará é preso em Goiás

(Divulgação/Polícia Civil)-Suspeito ocuparia cargos na facção Comando Vermelho

Na cidade Luziânia (GO), Manoel Barbosa dos Santos Júnior, conhecido como Júnior Doido, foi preso pelos crimes de homicídio, latrocínio e tráfico de entorpecentes. Dois mandados de prisão preventiva e dois de prisão temporária já haviam sido expedidos em desfavor do acusado. A prisão é fruto de ação conjunta da Polícia Civil do Pará com a de Goiás.

Ao cumprir os mandados de prisão, os policiais encontraram com o acusado pequena porção de maconha, além de documento falso no nome de Gabriel Lucas Braga Chaves. Edicarlos da Silva Melo também estava na residência, portando documento em nome de José Fernando Matos Santos e, por isso, foi preso em flagrante.

“Júnior Doido” ocupa cargos na facção Comando Vermelho em Limoeiro do Ajuru e no Guamá, e é apontado como responsável pela morte de vários policiais militares nos últimos meses, além de envolvimento na morte do secretário de obras de Limoeiro do Ajuru, ocorrida em Janeiro.

Fonte:Redação Integrada

