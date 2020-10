Acusado de matar policial em Belém é morto em Marapanim

Carlos Vinícius também era investigado por tentativa de homicídio contra um outro policial, em Marapanim – (Foto:Divulgação)

Um homem identificado apenas pelo prenome Carlos Vinícius foi morto a tiros em uma intervenção policial, na madrugada deste domingo (18), na Vila Maú, localizada no município de Marapanim, nordeste paraense. Segundo a polícia, ele estava sendo acusado pelo homicídio de um policial em Belém e por tentativa de homicídio contra outro policial, em Marapanim.

A ação policial ocorreu por volta das 2h15 da manhã de domingo, após uma denúncia anônima informar a localização do suspeito de atentar contra a vida dos agentes. Ele estava escondido em uma residência localizada na rua 21 de abril, ao lado da sede do Clube Atlético Palmeiras, na Vila Maú.

Ainda de acordo com a polícia, ao chegar no local, a equipe foi recebida a tiros pelo suspeito e reagiu, o atingindo com disparos de arma de fogo. Ele caiu com a arma no chão, e ainda chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O homem não portava nenhum documento de identificação. A polícia apreendeu a arma de fogo utilizada pelo suspeito, que é de fabricação caseira e estava com um cartucho deflagrado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Marapanim.

Por:Redação Integrada

