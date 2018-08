Acusado de matar professor está preso no Pará

Felipe Gouveia segue recolhido no presídio Anastácio das Neves

(Foto: Divulgação) – O policial militar Felipe Gouveia, apontado como autor do disparo que matou o professor Edelson Santos, durante discussão de trânsito, em Marabá, sudeste paraense, já está recolhido no presídio Anastácio das Neves, em Santa Izabel do Pará. Felipe foi transferido de Imperatriz, no Maranhão, no último sábado (11).

O acusado foi preso no quartel onde atuava em Imperatriz. O carro envolvido no acidente também foi apreendido pela polícia. No momento, a polícia procura a namorada do policial militar, que está envolvida no caso. Ela está com mandado de prisão decretado pela justiça de Marabá e foi apontada como coautora do homicídio. O caso aconteceu no último dia 4 de agosto.

Por: Portal ORM 13 de Agosto de 2018 às 08:16 Atualizado em 13 de Agosto de 2018 às 11:26

