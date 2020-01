Acusado de matar progressense a facada é preso em Itaituba

(Foto:Divulgação) – Foi preso neste domingo (19) Juninho do Cigarro acusado de ter matado “Abílio de Araújo” de 54 anos, com dois golpes de faca, no dia 12 de Dezembro de 2019 em um Bar no Bairro Nego do Bento em Novo Progresso.

Conforme noticiou o Jornal O jamanxim, Junior do Cigarro (Junior Santana),estava foragido após ter matado Abílio de Araújo. Sua captura foi possível após uma ronda ostensiva com Motocicletas (ROCAM PM), no município de Itaituba/PA, que localizou o acusado no Bairro Maria Madalena em Itaituba.

Leia mais:Homem morre após levar facadas dentro de bar em Novo Progresso

Juninho do Cigarro esta foi conduzido para delegacia de policia Civil daquela cidade para providencias cabíveis.

Por :Redação Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...