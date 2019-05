Acusado de participar de morte de PM é preso na Terra Firme

(Foto:Reprodução)-Maycon Baía de Souza teve participação na morte do cabo John Ranison de Castro Silva

O Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu) prendeu no início da tarde desta sexta-feira (31) Maycon Baía de Souza, acusado de participação no homicídio do Cabo da Polícia Militar John Ranison de Castro Silva, 32 anos.

O acusado foi preso no bairro da Terra-firme.

O corpo do policial foi encontrado na madrugada do dia 21, na Estrada do Curuçambá, município de Ananindeua, dois dias depois de ter saído de sua residência, no bairro da Marambaia, e não retornar.

O cabo era lotado na Corregedoria Geral da Polícia Militar e estava afastado para tratamento de saúde. Serviu à corporação por nove anos e seis meses.

Maycon também é acusado de participar do roubo do restaurante flutuante Angra, localizado em Ananindeua, no dia 31 de janeiro deste ano, de onde uma lancha foi levada e encontrada hoje pelos agentes do grupamento

