Acusado de roubo de cargas é preso em Tailândia

Gabriel Cardoso de Oliveira foi pego nesta sexta-feira. Outro suspeito não foi encontrado

Gabriel Oliveira também responde pelo crime de roubo de carga em Brasília (DF) (Divulgação / Polícia Civil)

Um homem acusado de envolvimento em roubos de cargas foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (18) em Tailândia, município do nordeste paraense. Gabriel Cardoso de Oliveira já responde a um processo criminal em Brasília, pelo mesmo crime. Ele é apontado como um dos criminosos que roubou a carga de uma empresa transportadora, em julho de 2018, em Tailândia.

Outro acusado do crime, Antônio Alves dos Santos, conhecido como “Tonho”, não foi localizado e é considerado foragido. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam até que todos os envolvidos possam responder pelos crimes cometidos. Está sendo apurada, ainda, a participação dos mesmos em outros delitos.

A prisão foi feita por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas, da Polícia Civil, que deflagrou a 2ª fase da operação “Águas Claras”, com o objetivo de dar cumprimento a mandados de prisão expedidos pela comarca judicial de Tailândia.

O crime

No dia 02 de julho do ano passado, uma associação criminosa especializada em roubos de cargas subtraiu no município de Tailândia uma carga de gênero alimentício, de perfumaria e de higiene pessoal avaliada em aproximadamente R$140 mil. Em 04 de agosto, a equipe de policiais civis da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas prendeu em flagrante delito, por receptação qualificada, o acusado Josias de Souza Silva, no mesmo município. Josias havia adquirido e estava comercializando parte da carga roubada em seu empreendimento.

No mesmo dia, outra parte significativa da mercadoria foi encontrada na zona rural do município de Moju, no nordeste paraense. A carga estava alocada em um imóvel próximo a Vila da Palha, zona rural do município, que pertencia a um dos acusados. A mercadoria recuperada foi aprendida, conferida e devolvida para a empresa proprietária. Dois acusados envolvidos no crime foram presos durante as investigações, e os demais autores já foram identificados.

Fonte:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...