Acusado de tentar assassinar policial militar é condenado a 12 anos de prisão

(Foto:Divulgação) – Crime ocorreu no bairro do Tapanã

O réu Renato da Cruz Pinheiro, de 23 anos, que atualmente está foragido do sistema penitenciário, foi condenado a 12 anos de prisão por tentativa de assassinato contra o policial militar Ângelo Augusto da Luz Gomes. A decisão foi proferida durante julgamento no 2º Tribunal do Júri de Belém, sob a presidência do juiz Raimundo Moisés Alves Flexa. Jurados votaram, por maioria, pela condenação do réu.

O crime aconteceu no dia 23 de novembro de 2017, na passagem Augusto Lobato com travessa Bom Jesus, no bairro Tapanã, em Belém. O policial e mais um colega de trabalho seguiam três suspeitos quando foram alvos de tiros. O PM foi atingido por dois disparos de arma de fogo.

Inicialmente, a pena fixada ao réu foi de 30 anos de reclusão, reduzida em um ano por ser menor de 21 anos à época do crime e mais um por ter confessado o crime. Do total, houve a diminuição em um terço, por ser crime de homicídio tentado, não consumado, resultado em pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Na sentença, foi decretada a prisão do condenado. A decisão acompanhou o entendimento do promotor de justiça do júri, Edson Augusto Cardoso, que sustentou que o réu foi autor de tentativa de homicídio qualificado.

O defensor público Alessandro Oliveira sustentou que o réu praticou tentativa de homicídio simples, requerendo a diminuição da pena por ser menor de 21 anos à época do crime e por ter confessado a autoria.

Conforme declarações prestadas na fase de instrução do processo e no júri, o sargento Ahirton Neves Peixoto, que testemunhou o crime, contou que estava em ronda policial com o cabo baleado quando avistaram três suspeitos. Na abordagem, o trio correu e um dos suspeitos atirou três vezes contra o policial, que foi atingido por dois tiros.

