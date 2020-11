Acusado de tentar matar parentes é preso em Peixoto de Azevedo no MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo uma fonte de Só Notícias, o homem é acusado de invadir propriedades rurais na região. De acordo com a Polícia Civil, na última tentativa de invasão, o suspeito teria perseguido e atirado contra o veículo no qual estavam seus familiares. A tia do acusado acabou ferida.

Um homem de 55 anos foi preso, hoje, em Peixoto de Azevedo (200 quilômetros de Sinop), acusado de disparar contra um veículo Toyota Corolla azul, placas de Lucas do Rio Verde. O suspeito foi localizado pela Polícia Civil em uma localidade denominada Travessão 3, na zona rural do município.

