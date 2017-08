Acusado de violência doméstica acaba sendo preso por tráfico de drogas

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira, 21, Jonh Harrison Mendes Guimarães, acusado dos crimes de tráfico de drogas e violência doméstica contra mulher. A prisão foi comandada pela equipe do delegado Luiz Almeida, da Delegacia de Tucumã, sudeste do Pará. O suspeito já era investigado sob acusação de agredir a companheira em casa e, hoje, a equipe policial foi até o endereço para apurar os fatos e acabou se deparando com o crime de tráfico de entorpecentes no local.

Com o acusado, foi apreendido um pequeno tablete de maconha, além de pedras de crack e dinheiro resultante da venda de entorpecentes. Os policiais também encontraram plástico de PVC que, segundo o delegado, é usado para embalar a droga para a venda.

O preso foi conduzido à Delegacia para a lavratura do flagrante e vai ficar recolhido para responder pelos crimes na Justiça.

Por ORM

