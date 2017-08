Acusado de violência doméstica é preso em flagrante

Segundo informações da Polícia Civil divulgadas nesta segunda-feira (07), Domingos dos Santos foi autuado em flagrante, logo após agredir a esposa. Durante a instauração do inquérito, foi justificado a impossibilidade de fiança do acusado diante da gravidade das lesões encontradas na vítima.

Um homem foi preso na comunidade Diamantina, no município de Ipixuna do Pará, nordeste do Estado, pelo crime de violência doméstica.

No inquérito, foi justificado a impossibilidade de fiança do acusado diante da gravidade das lesões

You May Also Like