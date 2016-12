Acusado é preso com 30 mil maços de cigarro

De acordo com informações da Polícia Civil, com ele foram apreendidas 60 caixas de cigarro contrabandeado do Paraguai, totalizando 30 mil maços de cigarro.

(Foto: Divulgação/Polícia Civil) -Joelson Lobato Monteiro foi preso, nesta quinta-feira (29), pelo crime contrabando e descaminho, no município de Vigia de Nazaré, no nordeste paraense.

