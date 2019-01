Acusados de assassinar sindicalista são denunciados pela promotoria de Rurópolis

Leila Ximenes foi morta a facadas na BR-230. Com a denúncia, os investigados passam a ser réus no processo(Foto:Reprodução Internet)

Os acusados de envolvimento na morte da sindicalista Leila Ximendes de Souza, assassinada a facadas em 2016, foram denunciados pela promotoria de justiça de Rurópolis, sudoeste do estado. Segundo o Ministério Púlbico do Pará (MPPA), os acusados seriam o executor e os mandantes do crime, que passam a ser réus no processo. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (9).

A sindicalista Leila Ximendes foi assassinada a golpes de faca em outubro de 2016, na BR-230. A vítima teve uma parada cardiorrespiratória em decorrência de uma hemorragia provocada pelos ferimentos.

De acordo com o Ministério Público, réus foram denunciados por homicídio qualificado. O acusado de executar a sindicalista teve incluso um qualificador na denúnica, pois teria cometido o crime mediante a pagamento de uma recompensa. A pena dos envolvidos pode variar entre 12 a 30 anos de prisão.

Fonte:G1PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...