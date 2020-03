Acusados de falsificar certificados da Seduc são presos 20 anos após cometerem os crimes

Elói Fernandes, titular do Polinter (Foto:Divulgação / Polícia Civil-PA)

João Manoel Gomes da Gama e Luis Cláudio Jaime Gomes foram presos nesta terça-feira (10), em Belém, pelo crime de falsificação de documentos públicos, cometido há mais de 20 anos. O mandado de prisão, emitido pela 8ª Vara Criminal de Belém, foi cumprido por uma equipe do Serviço de Polícia Interestadual (Polinter). Em fevereiro deste ano, os réus foram condenados, cada um, a nove anos e sete meses de prisão.

Em maio de 1999, Luis Cláudio e João Manoel foram presos preventivamente por falsificarem diplomas de 2º grau da Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc), e posteriormente liberados. À época, durante a ação policial na casa dos réus, foram apreendidos vários materiais que caracterizavam o crime. Entre os objetos estava uma máquina de datilografar, os diplomas, carimbos e certificados em branco.

“Eles eram considerados como foragidos da justiça. A Polinter intensificou as diligências, pesquisas e levantamentos em campo e na manhã de hoje, e as equipes realizaram uma operação para dar cumprimento as ordens judiciais, resultando nas prisões dos acusados os quais já se encontram a disposição da justiça”, explicou o delegado Elói Fernandes, titular do Polinter.

Por:Redação Integrada

