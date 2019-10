Acusados de integrarem quadrilha que falsificava CNH são presos

(Foto:Reprodução Polícia Civil) – A operação foi realizada em duas cidades do Pará e em uma de Minas Gerais

A Polícia Civil do Pará deflagrou nesta quarta-feira (30) a operação “Contramão”, para cumprir mandados de prisão preventiva. Foram encontradas quase 30 unidades de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de diversas impressões digitais feitas em silicone.

A operação resultou em cinco prisões, sendo três em Xinguara, uma em Água Azul do Norte e uma em Uba (MG). Também foram cumpridos seis mandados de busca, sendo um no Departamento de Trânsito (Detran) de Xinguara, dois em auto escolas e os demais em residências.

(Reprodução Polícia Civil)

Durante a operação foram presos Weslei Lopes da Silveira, Cenage da Silva Lemes, Ailton de Oliveira, José Carlos Carneiro Santana Júnior e Adão Flávio de Oliveira Paiva. De acordo com as investigações, eles associaram-se criminosamente para a prática de crimes, entre eles, corrupção, inserção de dados falsos em sistema informatizado, falsidade ideológica e falsidade documental.

De acordo com a Polícia Civil, a invetsigação durou mais de seis meses. Nas buscas, foram encontradas 11 pessoas vindas de Minas Gerais para obterem a CNH no estado do Pará. Foram identificadas as pessoas que pagavam até R$ 8 mil para obter suas CNH de modo fraudulento.

A Polícia afirma que as investigações apontam que a ação criminosa obteve uma quantia superior a R$ 1 milhão, por terem sido identificados mais de 200 processos com fortes indícios de fraudes e que cada CNH custava entre cinco e seis mil reais.

(Reprodução Polícia Civil)

A Polícia Civil afirma que a investigação atende à requisição do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e contou com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e com o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI). Durante o cumprimento dos mandados, a operação teve o apoio da Superintendência do Alto Xingu, Delegacia de Rio Maria, Tucumã, Água Azul do Norte, São Félix do Xingu, Polícia Militar de Água Azul do Norte e serviço reservado e inteligência do 17º Batalhão da Policia Militar (17º BPM) de Xinguara. A prisão do investigado Ailton Oliveira, contou com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Uba/MG.

Por:Redação Integrada com informações da Polícia Civil

