Acusados de latrocínio são presos em Primavera, no nordeste do Pará

Acusados teriam disparado tiro durante abordagem por motocicleta (Foto:Polícia Civil)

O crime ocorreu em outubro. Homem foi assassinado porque recusou entregar moto

Lucinaldo Pinheiro de Sousa e João Batista Brito da Silva foram presos por agentes da Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira, (13), no município de Primavera, no nordeste do Estado.

Contra eles pesa a acusação do crime de latrocínio, contra Wandré Moraes das Merces, tudo por interesse na motocicleta da vítima.

O crime ocorreu em 6 de outubro de 2019, numa via que liga as cidades de Primavera e Quatipuru. Wandré foi abordado por Luciano e João Batista e ao recusar entregar o veículo, foi assassinado com um disparo de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Civil, os acusados já respondem a outros inquéritos na unidade policial por tentativa de homicídio, também na cidade de Primavera. A prisão dos acusados resultou de ação conjunta das equipes de policiais civis da Delegacia de Primavera, com o apoio da Polícia Militar (com informações da Polícia Civil).

Por:Redação Integrada

