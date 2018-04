Acusados de matar o lutador de MMA Adriano Mamute já estão presos

Erick de Souza Silva e Gabriel da Silva e Silva foram apresentados na Delegacia de Homicídios de Icoaraci-(Foto Polícia Civil) –

A Polícia Civil está autuou em flagrante, na noite desta terça-feira (03), os dois acusados do homicídio do lutador de MMA, Adriano Mamute. Erick de Souza Silva, 22 anos, e Gabriel da Silva e Silva, 21, foram presos por policiais militares e apresentados na Delegacia de Homicídios do distrito de Icoaraci, em Belém, nesta tarde.

Ao delegado Carlos Ivan Pinheiro, titular da delegacia de Icoaraci e designado a presidir as investigações do crime, os presos negaram terem assassinado a vítima, mas confirmaram que estavam presentes no local homicídio, dando apoio aos comparsas na execução ao lado de fora da casa.

Ao todo, seriam quatro envolvidos na morte de Adriano. A motivação do homicídio ainda está sob investigação.

Com os presos, os policiais militares apreenderam um revólver calibre 38 e um total de 35 petecas de maconha do tipo limãozinho, uma droga produzida em laboratório para ter efeito entorpecente superior ao da maconha comum.

