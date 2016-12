Acusados de roubo são presos em Rurópolis

As Polícias Civil e Militar transferiram na terça-feira, dia 6, da Delegacia de Rurópolis para o presídio de Itaituba, no sudoeste paraense, Elder da Silva Moura, Tiago dos Santos Silva, e Edinei dos Santos Viana, acusados de praticar roubos e furtos em Rurópolis. Segundo o delegado Ariosnaldo Vital Filho, as investigações estavam correndo em sigilo e na tarde de ontem o trio foi preso. As informações são da assessoria de comunicação da Polícia Civil do Pará.

OPERAÇÃO

Com eles foram encontrados diversos objetos roubados. A prisão dos acusados resultou de uma operação integrada para prender envolvidos em crimes contra o patrimônio registrados na cidade.

Conforme o delegado, com as prisões dos suspeitos, a Polícia Civil comunicou ao fórum do município, que decretou as prisões preventivas deles e, em seguida, determinou as transferências dos presos para o presídio regional em Itaituba, onde os acusados permanecem recolhidos à disposição da justiça.

