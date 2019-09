Adélio Bispo diz que ‘missão divina’ ordena matar Bolsonaro e Temer

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A periculosidade de Adélio fez o juiz Bruno Savino, da 3ª Vara da Justiça Federal em Juiz de Fora, decidir pela internação do réu por tempo indeterminado. O magistrado também alertou as equipes de segurança de Bolsonaro e Temer.

Preso por tentativa de assassinato do então candidato Jair Bolsonaro (PSL), Adélio Bispo de Oliveira, 41, tem a ideia obsessiva de matar o presidente da República e também o ex-presidente Michel Temer (MDB). É o que como mostram laudos psiquiátricos e documentos no processo judicial relativos ao atentado a Bolsonaro, conforme noticiou a Folha de S.Paulo. O crime foi cometido durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG), e completa um ano nesta sexta-feira. Adélio está preso desde então.

