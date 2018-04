ADEPARÁ anuncia Processo Seletivo com 75 vagas – Tem vaga para Novo Progresso

ADEPARÁ anuncia Processo Seletivo com 75 vagas (Foto Divulgação)- Foi divulgado pela Agencia de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) um Processo Seletivo composto por 75 vagas distribuídas em diversos municípios.

Há oportunidades em todos os níveis de escolaridade nas funções de Fiscal Estadual Agropecuário (7); Agente Fiscal Agropecuário (32); Assistente Administrativo (1) e Auxiliar de Campo (35).

Nos dias 24 e 25 de abril de 2018, os interessados nas oportunidades devem realizar as inscrições de forma gratuita por meio do endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br.http://www.sipros.pa.gov.br/selecoes/eyJpdiI6InVTeW5YRFRqMlJlSUFVdGx0WjhTTGc9PSIsInZhbHVlIjoiUXlnT0gzSDk3MGxTNXplSkgrZnBKUT09IiwibWFjIjoiN2JkODcwYmJlNzJjYmFlYjczZWRiZmEzM2RjZThhOWJlMjI5NTBkMDRiZGVhYzg2ODk1ODRmMTkyNmY5MzkyMyJ9/detalhe

As oportunidades citadas acima estão distribuídas nos seguintes municípios: Afuá, Água Azul do Norte, Almerim, Altamira, Anapu, Bannach, Belterra, Bom Jesus do Tocantins, Breu Branco, Breves, Chaves, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Faro, Floresta do Araguaia, Gurupá, Itupiranga, Jacareacanga, Jacundá, Juruti, Novo Progresso, Novo Repartimento, Ourilândia do Norte, Pacajá, Parauapebas, Pau d”arco, Piçarra, Placas, Porto de Moz, Prainha, Rio Maria, Rurópolis, Santana do Araguaia, São Domingos do Araguaia, São Feliz do Xingu, São Geraldo do Araguaia, Sapucaia, Santa Maria das Barreiras, Tailândia, Trairão, Tucumã, Tucuruí e Xinguara.

O fato do candidato realizar a inscrição é tido como a primeira fase da forma de classificação que será seguido por Análise Documental e Curricular e Entrevista, prevista para ocorrer entre os dias 10 a 21 de maio de 2018.

Esta seleção terá validade de quatro meses, a contar do resultado final, como mostra o edital de abertura disponibilizado na íntegra em nossa página eletrônica.

A jornada de trabalho dos profissionais será de 40 horas por semana com salário que varia de R$ 1.328,78 a R$ 1.937,06, conforme o cargo desejado.

EXTRATO DO EDITAL DE ABERTURA – 4º PSS.pdf

17/04/2018

EDITAL DE ABERTURA – 4º PSS ADEPARÁ.pdf

19/04/2018

Redação/Porta Canaã

Por Redação Jornal Folha do Progresso

