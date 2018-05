Adepará apreende 300 kg de peixe impróprio para o consumo

Agentes da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) apreenderam 300 kg de peixe salgado impróprio para o consumo na manhã desta terça-feira (22). A carga estava em diversos veículos interceptados no Posto Fiscal Agropecuário (PFA) da Adepará, no município de Ourém, na região nordeste paraense.

“A carga foi interceptada pela Adepará estavam indo para feiras municipais e para colônia de agricultores. Como não tem procedência, ou seja, não sabemos a sua origem e como foi processada, ela foi inutilizada”, explica o fiscal estadual agropecuário que fez a apreensão, Aldernei Simor.

A equipe da Adepará que fez a apreensão na barreira é composta pelos agentes de fiscalização Robson Pereira, José Marcos e Dimas Holanda. “Os condutores dos veículos estavam transportando um subproduto animal sem a documentação sanitária necessária, o que apresenta uma infração e um risco para quem consumir o produto. Esta operação visa coibir trânsito irregular e clandestino de produtos e subprodutos animais e vegetais”, complementa Aldernei Simor.

O fato de não ter nenhuma documentação mostra que não havia como comprovar que o produto foi beneficiado de forma correta. Produto fabricado sem condições higiênico-sanitárias adequadas é um sério risco à saúde da população se for comercializado. Durante a fiscalização também é realizado o trabalho de educação sanitária, onde os técnicos da Adepará repassam conhecimento e instruem o produtor rural e a população em geral sobre defesa, sanidade e inspeção animal e vegetal para melhorar a qualidade de vida da população.

O trabalho de fiscalização do trânsito agropecuário é realizado pela Adepará durante todo o ano nos postos fixos agropecuários e com equipes de fiscalização volante, localizados em pontos estratégicos no estado. Nas atividades são avaliadas as condições sanitárias e a documentação oficial obrigatória para cada tipo de carga transportada. É com esse trabalho que a Adepará mantém o status sanitário do estado e garante novos mercados para a região.

Por Inara Soares/ Agência Pará

