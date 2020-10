Adepará apreende 800 doses de vacina contra febre aftosa impróprias para uso no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As vacinas contra a febre aftosa devem ser armazenadas em temperatura entre 2ºC e 8ºC, em refrigerador com termômetro aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

De acordo com a Adepará, as vacinas impróprias foram encontradas em cinco pontos de revendas agropecuárias. Todo o material que estava sendo comercializado irregularmente foi apreendido e inutilizado.

Cerca de 800 doses de vacina contra febre aftosa impróprias para uso foram apreendidas durante inspeção realizada nos municípios de Abaetetuba e Tailândia, nordeste do Pará. A fiscalização foi deflagrada por servidores Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), entre os dias 5 e 7 de outubro.

