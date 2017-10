Adepará apreende mais de mil quilos de polpa de fruta ilegal em Novo Repartimento

Uma equipe da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), da regional de Tucuruí, apreendeu, na tarde desta terça-feira (3), no município de Novo Repartimento, 1.286 quilos de polpa de fruta que estavam transitando de forma ilegal no município. Segundo os técnicos da agência, não havia registro e nem acondicionamento correto do produto. Após a apreensão, a carga foi destruída no local.

De acordo com informações repassadas pela gerente regional de Tucuruí, Thauanna Cunha, os produtos além de estarem acondicionados de forma incorreta, estavam também com data de validade vencida. “O produtor já havia sido notificado a se adequar, porém, até o momento não deu entrada junto à Adepará para registro do seu produto. Por isso, apreendemos os produtos e levamos para destruição”, disse a gerente.

A ação, que contou com o apoio da Polícia Militar e Secretaria de Obras do Município, é realizada permanentemente pelas equipes das unidades da Adepará em todos os municípios do estado. “As ações de fiscalização móvel buscam garantir a saúde pública e a defesa sanitária do Estado, por meio da apreensão de produtos que transitam de forma ilegal”, apontou o diretor geral da Adepará, Luiz Pinto.

Orientações – A Adepará informa que antes de apreender qualquer produto realiza primeiramente orientações e, se for o caso, solicita adequações para o estabelecimento e também no processo de produção, caso seja necessário. O objetivo é o cumprimento das normas sanitárias vigentes, para garantir segurança alimentar ao consumidor.

Para obter o registro, o produtor pode procurar a agência, para regularizar sua produção. Com ele, o produto ganha um selo de qualidade, que permite a sua comercialização de forma legal. Além disso, é possível ampliar mercados, expandir vendas, diferenciar e qualificar os produtos, desenvolver a confiabilidade dos consumidores e gerar riquezas.

FOTO: ASCOM / ADEPARÁ

Fonte: O Portal Carajás.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...