Adepará coíbe venda ambulante de sementes e mudas

Uma equipe da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) autuou, na manhã desta sexta-feira (20), um vendedor que comercializava mudas em um caminhão na área urbana do município de Xinguara, na região sudeste do Estado. É proibido, no Pará, o comércio de qualquer espécie de planta realizado de forma ambulante, a venda de mudas ou sementes só pode ser realizadas em estabelecimentos devidamente cadastrados. Por isso o motorista recebeu a notificação.

Após a autuação, o motorista foi liberado para seguir viagem, por estar com os documentos todos regulares, conforme explica o gerente regional da Adepará em Xinguara, Daniel Capelari, que participou da ação. “O veículo veio de São Paulo e deveria entregar o carregamento de mudas em um estabelecimento de Altamira, mas estava vendendo uma parte delas no centro da cidade. Como a documentação das plantas estava em ordem, fizemos a autuação por comércio ilegal e liberamos ele para que seguisse ao destino final, conforme o informado na nota da carga”, diz.

Além da documentação regular, não foi identificada entre a carga nenhuma muda em que há restrição do comércio, como é o caso de plantas cítricas, por exemplo. Esse controle é necessário para garantir a sanidade dos produtos de origem vegetal do Estado, mantendo a agricultura paraense livre de pragas e doenças.

“É importante, também, que os produtores rurais e a população em geral estejam conscientes de que devem adquirir sementes e mudas em estabelecimentos regulares e cadastrados, por isso também fazemos esse trabalho de sensibilização. Em Xinguara, todos os viveiros já estão cadastrados e sempre encaminhamos os interessados para as revendas autorizadas. Essa é a garantia de que as mudas têm origem comprovada e estão saudáveis”, reforça Daniel Capelari.

Além de ações específicas como essa, a Adepará executa ainda, de forma regular, um rigoroso trabalho de defesa agropecuária no Estado, mantendo barreiras e postos de fiscalização em municípios de fronteira com outros estados, além de programas de combate e controle de pragas que possam afetar a lavoura.

Fonte: ADEPARÁ.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

