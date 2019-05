Adepará cria equipe de emergência fitossanitária da cultura da soja

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A fiscalização do Vazio Sanitário é realizado pela Adepará, que desenvolve ainda ações educativas para sensibilização e conscientização de todo o setor produtivo e sociedade em geral para o cumprimento da normativa, que instituiu a obrigatoriedade do vazio sanitário da soja e o cadastramento de produtores de soja.

A medida, publicada no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (22), colocará em prática o Programa Estadual Fitossanitário da Cultura da Soja, que estabelece ações e medidas de caráter técnico e administrativo para a prevenção e controle das principais pragas que acometem a cultura da soja, desenvolvida em diversas microrregiões do Pará.

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) criou uma equipe de Emergência Fitossanitária da cultura da soja, com a missão de identificar, propor e articular a implementação de ações emergenciais, ágeis e eficazes para contenção de pragas. O objetivo é de assegurar o completo restabelecimento da normalidade produtiva.

