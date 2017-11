Adepará deve fazer concurso para 50 vagas para fiscalização

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) fará em breve um novo concurso público para o preenchimento de 50 vagas distribuídas em cargos nos níveis médio e superior de ensino. O próximo passo para a realização do certame será a escolha da banca organizadora e, para isso, o órgão agendou uma sessão pública de concorrência para o dia 20 de novembro.

Do total de ofertas a serem abertas, 37 ficarão para o cargo de agente de fiscalização agropecuário, que exige certificado de ensino médio emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). As demais ofertas serão para o posto de fiscal estadual agropecuário com formação superior nas áreas de medicina veterinária (10 oportunidades) e agronomia (3).

Os salários iniciais oferecidos pela agência correspondem a R$ 1.446,47 para agente e a R$ 3.385,15 para fiscal. No documento de licitação já consta que os participantes passarão por provas objetivas a serem aplicadas nas cidades de Belém, Santarém, Marabá, Itaituba e Altamira.

Assim que definida a empresa organizadora é que o órgão poderá estabelecer o cronograma do concurso da Adepará contendo as datas de lançamento do edital, do período de inscrições e da aplicação das provas. O último concurso da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará foi em 2009, com 247 vagas. Na ocasião, a banca organizadora foi o Instituto Movens.

(Diário do Pará)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

