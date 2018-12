Adepará divulga resultado preliminar da prova de títulos do concurso

Candidatos devem ficar atentos aos prazos. Recursos serão aceitos só até sexta-feira (Foto: Ricardo Amanajás/Diário do Pará)

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) divulgou na manhã desta quarta-feira (12), através do Diário Oficial do Estado, o resultado preliminar da prova de títulos do concurso. Os aprovados podem consultar o desempenho individual no site da organizadora, o Instituto OACP.

Veja a lista com os nomes dos selecionados no site do Diário Oficial pág 13!

Para os candidatos que desejam interpor recurso, o prazo inicia a partir desta quinta-feira (13) e vai até a sexta-feira (14).

O certame ofertou no total 13 vagas para o cargo de fiscal estadual agropecuário, sendo 10 vagas para os candidatos formados em medicina veterinária e três para graduados em Agronomia.

Os novos servidores vão atuar nos municípios de Altamira, Breves, Itaituba, Redenção, São Geraldo do Araguaia, Santarém, Tucuruí, Tucumã e Xinguara.O resultado final do concurso será divulgado no dia 28 de dezembro.

(DOL Concursos)

