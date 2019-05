Adepará inicia campanha de vacinação contra febre aftosa no oeste do Pará — Foto: Leônidas Badaró/Secom Acre

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) iniciou nesta quinta-feira (2) a campanha de vacinação contra febre aftosa no oeste do Pará. Em Santarém a estimativa é de imunizar cerca de 120 mil animais entre bubalinos e bovinos. Essa primeira etapa segue até 31 de maio.

Os produtores devem ficar atentos aos prazos e não deixar para última hora. De acordo com a fiscal sanitária da Adepará Santarém, Andreza Scafi, a fórmula da vacina desse ano foi aletrada assim como a dosagem por animal.

“A composição foi alterada para apenas dois tipos de vírus, uma vez que o vírus C não é circulante no país, então foi retirado. A quantidade por dose é de 2 ml para garantir a eficácia”, explicou.

As doses são vendidas em casa agropecuárias credenciadas por órgãos fiscalizadores e custam em média R$ 22 com 30ml e R$ 75 com 100ml. “Tanto o fazendeiro quanto o próprio vaqueiro têm que prestar um pouco de atenção na hora de retirar a dosagem para não colocar doses de 5ml porque agora é 2ml por animal. Se ocorrer erros pode acabar faltando vacina no final”, alertou o Nilson Linhares, gerente de loja especializada.

Cabe ao produtor dos animais a compra das vacinas, dentro do prazo da etapa, em revendas cadastradas pela Adepará, a aplicação vacinal e a comprovação do procedimento.

Após vacinar o rebanho, o produtor deve entregar a nota fiscal de aquisição das vacinas e a relação do gado vacinado ao escritório da Adepará mais próximo de seu município. Quem não confirmar a vacinação poderá receber auto de infração e ter a propriedade interditada. O produtor deve confirmar a vacina onde estiver cadastrado até 15 de junho.

Quem não confirmar a vacina também fica impossibilitado de emitir a Guia de Trânsito Animal (GTA) por um período mínimo de 30 dias. A multa para quem deixar de vacinar o rebanho dentro do período da campanha em Unidades Padrão de Fiscal por cabeça de gado não vacinado e mais UPFs por propriedade.

Em Santarém, a confirmação de vacinação do rebanho pode ser feita no escritório local da Adepará ou na sede da Estação Cidadania, no horário de 8h as 14h.

Compre as vacinas em lojas registradas

Verifique se as vacinas possuem o selo de garantia no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e se elas estão na temperatura correta, entre 2° e 8ºC.

Transporte as vacinas em caixa de isopor com três partes de gelo para uma parte da vacina

Lacre a caixa de isopor com fita adesiva

Mantenha a vacina bem refrigerada até o momento da aplicação

Reúna todo o gado nas horas mais frescas do dia

Vacine somente bovinos e bubalinos de todas as idades

Mantenha a seringa e o frasco em uso na caixa de isopor durante a vacinação

Importância da vacinação e confirmação

A Adepará reforça a importância da vacinação para que nenhuma doença comprometa os rebanhos, principalmente a febre aftosa. Além das mortes dos animais, a doença reflete também em prejuízos econômicos causados pelas barreiras comerciais com outros estados e países.

