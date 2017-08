ADEPARÁ promove novo Processo Seletivo com 73 vagas incluindo Novo Progresso

ADEPARÁ promove novo Processo Seletivo com vagas para Novo Progresso e mais 43 cidades do estado.

São oportunidades em diversos níveis de escolaridade.

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ divulga o Processo Seletivo destinado a contratar 73 profissionais de nível fundamental, médio e superior por tempo determinado.

São oportunidades para os cargos de Fiscal Estadual Agropecuário: Medicina Veterinária (5); Agente Fiscal Agropecuário (26); Assistente Administrativo (4); e Auxiliar de Campo (38), cuja carga horária é de 40h com remuneração variável de R$ 1.290,08 a R$ 1.880,64.

Os contratados devem atuar nos municípios de Abaetetuba, Afuá, Água Azul do Norte, Almerim, Aurora do Pará, Aveiro, Bragança, Breves, Cachoeira do Ararí, Cametá, Capanema, Chaves, Conceição do Araguaia, Curralinho, Curuá, Faro, Igarapé Açu, Itaituba, Jurutí, Mãe do Rio, Marabá, Monte Alegre, Novo Progresso, Novo Repartimento, Obidos, Ourém, Paragominas, Piçarra, Portel, Prainha, Quatipuru, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, Santa Luzia do Pará, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, Santarém, São Felix do Xingu, São Sebastião da Boa Vista, Senador José Porfírio, Tailândia, Terra Santa, Tucumã e Vigia.

As inscrições devem ser realizadas apenas pela internet, sem custo, no site www.sipros.pa.gov.br, nos dias 24 e 25 de agosto de 2017, por profissionais de nível fundamental, médio e superior.

Os candidatos serão submetidos a análise documental e curricular, e também entrevista prevista para ocorrer entre os dias 20 de setembro e 02 de outubro de 2017. Ambas têm caráter eliminatório e classificatório, conforme determina o edital completo que está disponível em nosso site.

