Adiós? Neymar aceita oferta do PSG, crava jornalista

Neymar está de malas prontas para deixar Barcelona. Nesta terça-feira, o repórter do Esporte Interativo e blogueiro do LANCE! Marcelo Bechler cravou que o brasileiro aceitou a astronômica proposta do Paris Saint-Germain. O valor chega à casa dos 222 milhões de euros (R$ 809 milhões), multa rescisória do camisa 11, que seria anunciado pelo clube francês em duas semanas.

Na última segunda-feira, cabe lembrar, a imprensa espanhola já havia levantado a bola referente a uma possível insatisfação de Neymar. O astro da Seleção Brasileira não aceitaria mais ser apenas uma “sombra” de Messi.

Segundo Bechler, o projeto do PSG foi decisivo para convencer Neymar a dar adeus ao Camp Nou. Na equipe parisiense, comandada por Unai Emery, Neymar seria o principal protagonista, além de reeditar dupla com o amigo Daniel Alves, lateral-direito recém-chegado (LEIA MAIS DETALHES NO BLOG DO BECHLER).

BARCELONA NEGA SAÍDA

Capa dos principais jornais espanhóis neste dia 18, Neymar é o assunto do momento no mundo da bola. O Barcelona, no entanto, fará jogo duro. A começar pelo discurso.

Também nesta terça, o vice-presidente esportivo dos Blaugranas, Jordi Mestre, garantiu que o craque brasileiro não deixará o Barça, onde tem vínculo até junho de 2021.

– Com 200% de certeza, digo que o Neymar não irá deixar o clube neste verão. Esta manhã eu li que o PSG negou categoricamente (qualquer oferta). Não há nenhuma razão para mudar as relações entre os clubes – disse Mestre.

