Adolescente cai em cima de lança de portão ao buscar sinal de internet

Um adolescente de 14 anos caiu em cima de uma lança de portão após subir um muro para buscar sinal de internet wi-fi, em Ribeirão Preto (SP), na noite de segunda-feira (29). Segundo os bombeiros, o garoto foi levado para o hospital com a lança presa no braço.

A assessoria de imprensa da Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE) informou que o adolescente passou por uma cirurgia e passa bem.

O garoto estava em cima do muro de uma casa vizinha, no bairro Simioni, na zona norte da cidade, quando desequilibrou e caiu com o braço na lança de um portão velho que estava encostado.

“Parece que ele estava em cima do muro utilizando a internet da casa. Acabou escorregando e o braço entrou na lança do portão”, afirmou o tenente do Corpo de Bombeiros Frank Fernando Andrade.

Ainda segundo os bombeiros, o menino ficou pendurado e a equipe de resgate precisou serrar o portão para conseguir tirar o adolescente do local. Ele foi socorrido e levado com a lança no braço para o hospital.

“No caso, a gente não teve nenhuma fratura, nenhum ferimento com relação a veias e artérias, talvez essa movimentação [retirar a lanã do braço] pudesse ocasionar um tipo de ferimento mais grave”, comentou Andrade.

G1

