Adolescente confessa ter estuprado e assassinado menina de 3 anos encontrada morta no PA

Kaylla Gabriela da Silva Correa, 3, foi encontrada morta em cova rasa no quintal de casa em Bragança, com sinais de espancamento.(Foto:Reprodução G1)

Adolescente é apreendido e confessa ter estuprado e matado menina de 3 anos em Bragança

Um adolescente confessou ter estuprado e assassinado a menina Kaylla Gabriela da Silva Correa, 3, em Bragança, no nordeste do Pará.

Leia Também:CRUELDADE- Adolescente é apreendido por estuprar e matar criança de 3 anos

Desaparecida desde terça (1º), a vítima foi encontrada por parentes e amigos em uma cova rasa no quintal da casa onde morava, na Vila do Meio, zona rural de Bragança. O corpo apresentava sinais de espancamento nos braços, tórax e cabeça, e as pernas estavam amarradas com fita isolante e a cabeça enfaixada com fita plástica.

Em depoimento à Polícia, o adolescente disse que estava consumindo drogas em um terreno, que fica próximo à casa da vítima, quando a menina apareceu. Após o estupro, ao perceber que a garota não estava mais respirando, ele decidiu enterrá-la.

O adolescente foi apreendido e deve permanecer à disposição da Justiça.

Por G1 PA — Belém

