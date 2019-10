Adolescente de 12 anos assume que matou criança de 9

Raíssa Eloá andou de mãos dadas com garoto antes de ser morta. |Foto: Reprodução

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra Raíssa Eloá Caparelli Dadona, de 9 anos, andando de mãos dadas com o adolescente de 12 anos, suspeito de participar da sua morte.

O garoto aparece, em vídeos de câmeras de segurança, caminhando com a vítima nos entornos do Parque Anhanguera.

Vestida de rosa, Raíssa caminha de mãos dadas com o garoto, que segura sua mochila.

O corpo da criança foi encontrado sem vida amarrado em uma árvore dentro do parque, horas depois.

Garoto diz em depoimento que brincou com menina antes de matá-la

Raíssa Elóa estava com uma meia social masculina e um elástico de prender cabelo presos no braço esquerdo e apresentava diversos ferimentos, principalmente no rosto, segundo a polícia.

DEPOIMENTO

O menor, suspeito do crime, afirmou em depoimento que foi com a vítima a pé até o parque. Segundo o delegado Luiz Eduardo Marturano, titular da 5ª Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente, o menino contou que teria brincado com Raíssa e, em seguida, a agredido com socos na região do rosto.

Ainda segundo Marturano, o menor “disse que a empurrou a uma árvore, a amarrou [na região do pescoço] e a agrediu novamente”.

O delegado afirmou que a menina foi amarrada à árvore ainda consciente, com um tipo de fio. O menor, segundo o policial, usou um pedaço de madeira para espancar a garota,, porém, o objeto ainda não foi localizado pela polícia. A investigação também não sabe o que motivou o crime.

informações da Veja São Paulo

