Adolescente de 12 anos que disse não saber que estava grávida dá à luz menino em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda segundo a coordenação, a adolescente, que mora em Santa Rita do Araguaia (GO), chegou à unidade de saúde acompanha de uma irmã, que é maior.

Uma adolescente, de 12 anos, deu à luz um menino, na segunda-feira (11), em Alto Araguaia, a 426 km de Cuiabá. De acordo com a coordenação do hospital municipal, a menina chegou queixando-se de dores e disse que não sabia que estava grávida, pois nunca havia tido uma relação sexual.

You May Also Like