Adolescente de 13 anos fica grávida após ser estuprada pelo avô em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A menina está sendo acompanhada por uma equipe de Serviço Social do município, com apoio de uma psicóloga. O caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

Entretanto, após sessões com um profissional da psicologia, a vítima confessou que o avô foi quem a abusou. Conforme relato da mãe, o homem confessou ser o autor do crime.

You May Also Like