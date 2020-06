Adolescente de 13 anos que se afagou no Rio Bom Jardim é encontrado, em Itaituba-PA

Foi encontrado no final da manhã deste domingo, 28, o corpo do adolescente; Ruan Jadson Lopes Brás, de 13 anos de idade, morador da 1ª Rua do Bairro da Coca. (Foto:Reprodução)

O Adolescente estava banhando no Rio Bom Jardim, após uma programação de batismo da Igreja Assembleia de Deus – “Nipo Brasileiro”, localizada no Bairro da Coca.

Após ser batizado, o adolescente ficou com outras pessoas no local banhando, porém em um determinado momento não foi mais visto pelos colegas, que em seguida acionaram os militares do corpo de bombeiros, que ajuda de algumas pescadores encontraram o corpo. Todos ficaram muito triste com a notícia da morte do adolescente, que era bem quisto por todos. Nossos sentimentos a família.

(Rio Bom Jardim)

Fonte: Blog do Junior Ribeiro e Marinaldo Silva TV Record 2.1

