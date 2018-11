Adolescente de 14 anos é estuprada durante reunião de estudo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Com informações do portal Em Tempo)

De acordo com a Polícia Civil, os adolescentes – três de 15 anos e a vítima, de 14 anos – consumiam bebida alcoólica em uma casa no bairro Tancredo Neves. Um vídeo da “reunião” começou a ser divulgado na escola onde os quatro estudam, chegando ao conhecimento a direção do colégio.

(Foto: Reprodução)-O estupro de uma adolescente de 14 anos, durante uma reunião de estudos entre quatro adolescentes, está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas. O crime foi divulgado nesta terça-feira (13), porém ocorreu no último dia 28 de outubro, durante o segundo turno das eleições deste ano.

You May Also Like