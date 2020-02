Adolescente de 14 anos engravida de padrasto após ser estuprada em ‘rituais espíritas sexuais’ no Pará

(Foto:Ilustrativa internet) -Caso ocorreu em São Félix do Xingu. O homem foi preso e a mãe confirmou os abusos.

O padrasto de uma adolescente de 14 anos foi preso suspeito de prática de estupro de vulnerável em São Félix do Xingu, no sudeste do Pará.

Segundo relato da vítima à Polícia, os abusos começaram quando ela tinha 12 anos e ocorriam em “rituais espíritas sexuais”. A vítima foi encaminhada para exames periciais que confirmaram a violência e gravidez.

O caso foi registrado pela Superintendência Regional do Alto Xingu. De acordo com o boletim de ocorrência, a denúncia foi feita a partir de relatos do Conselho Tutelar do município.

A adolescente e testemunhas foram ouvidas no inquérito policial. A mãe confirmou os crimes e, segundo a Polícia, foi conivente com os abusos.

O padrasto foi preso temporariamente na última quinta (6). Na casa dele, no bairro central da cidade, ainda moram outras cinco pessoas menores de 18 anos de idade, segundo a Polícia.

São Félix do Xingu

Por G1 PA — Belém

07/02/2020 21h50

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...