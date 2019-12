Adolescente de 15 anos é morto com pauladas e facadas em Santarém

Corpo foi achado ao lado de uma casa, em um terreno

Um adolescente de apenas 15 anos foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (06) em Santarém, região Oeste paraense. O cadáver do rapaz foi achado por volta de 8h na travessa E do bairro Jaderlândia, com marcas de espancamento feitas por um pedaço de madeira e facadas.

O 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi ao local e encontrou o corpo em um terreno ao lado de uma residência, já com rigidez cadavérica. Ele tinha ferimentos por todo o corpo, entre perfurações e pancadas, e um grande golpe de arma branca no pescoço. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) chegou a ser acionada, mas o jovem estava morto há algumas horas.

Segundo familiares, o rapaz saiu de casa na quinta-feira (5) por volta das 23h, para se encontrar com amigos, mas saiu do ponto de encontro na esquina da rua de sua casa quando alguém o chamou. O adolescente não foi mais visto desde então, sendo encontrado somente na manhã do dia seguinte, sem vida.

Segundo a Polícia Militar, moradores contaram que o rapaz era usuário de drogas e era conhecido por cometer pequenos furtos e roubos na região. O corpo foi removido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Santarém, e a Polícia Civil investiga o caso, que pode ter ligação com o tráfico de drogas.

