Adolescente de 16 anos é encontrada morta, nua e com indícios de estupro em Água Azul do Norte

(Foto:Reprodução) – Jovem foi achada despida e com várias perfurações pelo corpo

Uma adolescente foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (31) em Água Azul do Norte, município do sudeste paraense. Além de ter sido assassinada, Amanda dos Reis Silva, de 16 anos, foi encontrada completamente despida, o que é considerado como indício de violência sexual.

Segundo o 87º Pelotão de Polícia Militar de Água Azul do Norte, o corpo estava em uma área de aterro, de difícil acesso, sendo encontrado por pessoas que caçam passarinhos por volta das 6h. Assim que o corpo foi achado, pessoas foram à delegacia e denunciaram o caso. A Polícia Civil foi ao local, acompanhada da perícia criminal de Marabá. Ainda na cena do crime, foi constatado que Amanda foi morta com várias facadas pelo corpo, e ainda tinha marcas no pescoço que sugerem estrangulamento. Totalmente nua, as roupas da jovem estava, espalhadas ao redor do corpo. A perícia colheu material e removeu o corpo para determinar se a adolescente foi estuprada.

A família da jovem foi até a delegacia de Xinguara, que é por onde se investiga o caso, para prestar depoimento. Segundo a Polícia, a jovem não morava mais com a família, mas com outras pessoas. Com base no relato de testemunhas, a Polícia acredita que ela saiu da casa onde morava para se encontrar com uma pessoa, mas não sobreviveu ao encontro.

Ainda nesta sexta-feira, um homem foi detido por tráfico de drogas e acabou por se tornar o principal suspeito do assassinato de Amanda, já que ele conhecia a vítima e foi visto com ela pouco depois dela sumir, na noite de quinta (30). O caso segue sob investigação.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...