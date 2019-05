Adolescente de 16 anos é morta brutalmente por membros de facção criminosa no Pará

Foto: Reprodução – Jovem tinha 16 anos e foi capturada pelos bandidos após sair da escola. Execução seria ‘acerto de contas’, mas informação é contestada por pessoas próximas

Em Parauapebas, a jovem Maria Eduarda Silva Azevedo, de 16 anos, foi assassinada com requintes de crueldade por membros de uma facção criminosa na noite de ontem (14). Ela foi encontrada por populares no Morro do Macaco, localizado no bairro Rio Verde, com perfurações na região do pescoço provocadas por arma branca.

Não bastasse a violência empregada na execução, a perturbante cena foi gravada pelos criminosos e compartilhada na internet, onde tem repercutido desde a manhã desta quarta-feira (15). Em respeito à família, a você e à Lei (art. 212 do Código Penal), o Portal Pará News não divulgará as terríveis imagens.

No vídeo, os desalmados afirmam pertencer ao Comando Vermelho e que a morte da moça era um ‘acerto de contas’. “Aqui é tudo dois, ele é quem manda aqui em Parauapebas. Essas molecadas que está fechando com o PCC, vão todos morrer, porque a parada aqui é tudo dois, tudo dois (sic)”.

Maria Eduarda foi vista pela última vez na tarde de ontem, após deixar a Escola Estadual General Euclydes Figueiredo, situada na Cidade Nova, onde cursava a segunda série do Ensino Médio. A informação de que a menina pertencia ao grupo é contestada pela família, que está desolada, e por colegas.

Uma viatura foi levada para o local onde o corpo foi encontrado para removê-lo ao Instituto Médico Legal (IML). Investigadores da 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas, liderados pela delegada Yanna Kaline Wanderley de Azevedo, investigam o caso.

