Adolescente de 16 anos segue desaparecida há quatro dias.

Jovem foi vista pela última vez na sexta-feira (23). Testemunhas a viram entrando em um carro preto A adolescente Alessandra Ferreira Ramos, 16 anos, segue desaparecida há quatro dias. A rotina dos pais da jovem mudou totalmente e eles mantém a esperança de encontrá-la bem e com vida. O desaparecimento de Alessandra é investigado pela Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data), porém, a delegada responsável pelo caso disse que não vai se pronunciar para não atrapalhar a apuração policial. O principal suspeito pelo sumiço da jovem é Evaldo Costa da Silva, 39 anos. Ele faz parte do mesmo grupo musical da igreja que adolescente frequenta. Silva também está desaparecido. Segundo a família, a jovem reclamou em casa das investidas dele por meio de mensagens no telefone celular. Os familiares chegaram a receber vários trotes informando o paradeiro da menina. O pai, a mãe e o irmão da jovem mudaram o ritmo de vida desde o desaparecimento. ‘Dá para perceber que a angústia aumenta, mas eles seguem otimistas de que tudo terminará bem’, disse o advogado Paulo Vitor Negrão Reis. Alessandra foi vista pela última vez entrando em um carro preto após participar dos jogos esportivos da escola onde estuda. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia a encontrar a jovem pode ligar para o Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.

