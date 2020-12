Adolescente de 17 anos é assassinado dentro de bar em Marabá, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo as primeiras informações colhidas pela polícia, a vítima identificada como Danilo Amorim de Sousa estava no bar quando foi atingida por vários disparos de arma de fogo. A motivação do crime é desconhecida.

Um adolescente de 17 anos foi assassinado na madrugada de domingo (27) dentro de um bar na cidade de Marabá, no sudeste do Pará. A Polícia Civil investiga o crime.

