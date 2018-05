Adolescente de 17 anos é morto a facadas em Sorriso; padrasto é principal suspeito

Um adolescente de 17 anos, identificado como Wemerson Cruz Araújo, foi assassinado na noite do último domingo (20), no cruzamento da rua Tangará com a São Francisco de Assis, em Sorriso (420 quilômetros de Cuiabá). O padrasto dele é tido como o principal suspeito de ter cometido o crime.

A Polícia Militar foi informada do crime via 190. Quando a equipe chegou ao local, constatou o óbito do menor. Ele estava próximo a uma casa de festas na zona Leste da cidade. No corpo de Wemerson foram encontradas várias perfuração de faca.

O tio da vítima chegou ao local e informou aos investigadores da Polícia Judiciária Civil que momentos antes do crime, ele teria tido uma briga com o padrasto que discutia com sua mãe. Durante a discussão, o menor teria agredido o homem com um chute.

Após a confusão, o padrasto saiu de casa dizendo que iria dormir no mato. Momentos depois, o tio recebeu a notícia de que o sobrinho havia sido morto. O caso é investigado pela PJC.

