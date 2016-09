Adolescente de 17 anos é vítima de estupro coletivo em Juruti; professor é um dos acusados

O crime ocorreu na casa de um professor de prenome Douglas. Ele e mais dois violentaram a menor.

Três homens acusados de participar de estupro coletivo estão presos na carceragem da Polícia Civil do Pará em Juruti. A prisão deles, em flagrante, ocorreu no dia 28.

O crime foi cometido na madrugada de sexta-feira, 27, naquela cidade.

A vitima é uma adolescente de 17 anos, que estava participando de festinha particular na casa de um professor da rede municipal de ensino.

O nome dos acusados ainda não foi revelado.

Eles teriam dopado a menor com vodka e cachaça.

