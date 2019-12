Adolescente de 17 anos rouba avião e provoca acidente

(Foto:Reprodução CNN) – Aeronave colidiu com cerca e prédio de manutenção do terminal

Uma adolescente, de 17 anos, pulou um muro do aeroporto internacional de Fresno Yosemite, na Califórnia (EUA), roubou um avião, chegou a pilotar a aeroinave por alguns metros e provocou um acidente ao colidir contra uma cerca e um prédio da manutenção do terminal. As informações são da CNN.

O avião, um King Air 200, não pertence a nenhuma companhia aérea. No momento do roubo, não havia ocupantes na aeronave, que sofreu “danos substanciais”, de acordo com autoridades aeroportuárias. O incidente ocorreu na tarde de quarta-feira (18).

Quando a polícia chegou ao local, a adolescente ainda estava na poltrona do piloto, usando fones de ouvido. Ela resistiu ao ser retirada do avião. O motivo para a ação não foi determinado, mas a polícia descartou terrorismo.

A jovem, que não teve a identidade revelada, está sob custódia da polícia. Ela foi indiciada por roubo de aeronave.

Com informações da CNN

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...