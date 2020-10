Adolescente desaparece no Aeroporto Internacional de Belém; PF diz que jovem fugiu para não ficar longe da namorada

A do jovem fuga foi registrada por câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Belém — Foto: Oswaldo Forte/Libcop

Caso foi registrado na madrugada desta terça-feira (6). De acordo com a Polícia Federal, garoto de 15 anos fugiu por se recusar a viajar com os pais.

Um adolescente de 15 anos desapareceu na madrugada desta terça-feira (6) dentro do Aeroporto Internacional de Belém, no bairro Val-de-Cans. De acordo com a Polícia Federal, o rapaz fugiu por se recusar a viajar com os pais.

De acordo com a mãe do adolescente, a família chegou no aeroporto por volta de 23h para embarcar em um voo com destino a Florianópolis, no estado de Santa Catarina, marcado para às 2h. Segundo a mãe, Victor sumiu enquanto ela buscava informações no balcão de uma companhia de viagens.

A família acionou a Polícia Civil e Militar, que realizaram rondas no aeroporto e na praça próxima ao local. Policiais informaram que ao consultar as câmeras de segurança do aeroporto, verificaram que o adolescente saiu pelo último portão.

Segundo informações preliminares da Polícia Federal, o adolescente fugiu para não ter que viajar com os pais e ficar longe da namorada. A fuga foi registrada por câmeras de segurança.

Por G1 PA — Belém

