Adolescente é apreendido em Tucuruí, acusado de envolvimento em latrocínio

A Polícia Civil desvendou o latrocínio (roubo seguido de morte) de um idoso de 76 anos, ocorrido em Tucuruí, sudeste paraense, neste domingo (6), após a apreensão de um adolescente de 16 anos. Em depoimento, ele confessou o ato infracional alegando que pretendia roubar uma quantia em dinheiro que a vítima tinha em sua casa.

Segundo a Polícia Civil, o menor admitiu ainda que pretendia retornar ao imóvel para tocar fogo na casa e que ainda chegou a jogar carvão em cima do corpo da vítima, mas foi pego pelos policiais antes de cometer o incêndio do imóvel. O rapaz foi localizado poucas horas após o fato ter chegado ao conhecimento das autoridades policiais.

Conforme o delegado Rommel Souza, superintendente regional do Lago de Tucuruí, o crime ocorreu por volta de 9 horas deste domingo. “A Polícia Civil de Tucuruí recebeu a informação de que haveria um corpo no interior de uma residência localizada no bairro Olga Benário. Uma equipe da Polícia Civil e outra da Polícia Militar se dirigiram imediatamente ao local da ocorrência. Os policiais militares passaram a patrulhar a área, enquanto os policiais civis investigavam os fatos”, explica o policial civil.

A vítima foi identificada como o aposentado João Batista de Oliveira, 76 anos, que residia em uma casa de madeira, local onde ocorreu o latrocínio. O idoso foi encontrado no interior da residência com duas facas cravadas na região torácica. O corpo estava parcialmente coberto de carvão e a casa estava revirada. Durante as investigações, os policiais civis conseguiram apurar informações que ajudaram a identificar um adolescente, última pessoa vista saindo da casa da vítima horas antes.

De posse das características físicas do suspeito, a guarnição da Polícia Militar passou a levantar informações na região, até conseguir chegar ao jovem de 16 anos, que foi levado até a Seccional de Polícia Civil em Tucuruí. Chamou a atenção dos policiais civis o fato de que o adolescente estava com as unhas das mãos com vestígios de carvão. Diante disso, os policiais foram até a casa dele, onde realizaram uma vistoria no local e encontraram o saco com carvão usado para cobrir o corpo da vítima.

Interrogado, o adolescente confessou o latrocínio e revelou aos policiais que matou a vítima para roubar o dinheiro da aposentadoria que o idoso havia acabado de receber e que guardava em casa. O dinheiro não foi encontrado. Segundo o menor, o carvão serviria para atear fogo na vítima e na casa para apagar as provas do latrocínio, porém o adolescente foi apreendido antes de concluir o plano, já que pretendia buscar mais carvão para completar a quantidade necessária para encobrir o corpo e incendiar toda a casa. Assim, o adolescente foi apreendido para ser apresentado ao Ministério Público, em Tucuruí, para responder pelo ato infracional análogo a latrocínio.

