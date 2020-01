Adolescente é apreendido recebendo pacote com dinheiro falso em agência dos Correios de Redenção

Adolescente é apreendido ao receber dinheiro falso em agência dos Correios de Redenção — Foto: Divulgação/PF

Quando abordado, o suspeito estava com um envelope que continha 25 cédulas de R$ 20, todas falsas.

Um adolescente foi apreendido em flagrante enquanto tentava retirar uma correspondência que continha células falsas em uma agência dos Correios em Redenção, sudeste do Pará, nesta quarta-feira (15). A suspeita é que o adolescente comprou o dinheiro falso pela internet.

A Operação Correio Sujo foi deflagrada após o órgão estadual de fiscalização dos Correios (EBCT) informar a Polícia Federal sobre a suspeita de conteúdo ilícito no fluxo postal de uma correspondência endereçada ao sudeste do Pará.

A agência dos Correios comunicou a Polícia Federal no momento em que o destinatário do pacote suspeito se apresentou na agência para a retirada da encomenda. Quando abordado, o suspeito estava com um envelope que continha 25 cédulas de R$ 20, todas falsas.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde prestou depoimento acompanhado do pai. O crime se enquadra no artigo do Código Penal sobre aquisição de moeda falsa. O caso é de competência do Juízo Estadual da Infância e Juventude e a atribuição investigativa da Delegacia Especializada no âmbito da Polícia Civil.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...