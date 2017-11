Adolescente é assassinada a tiros em escola de Goiás

Em pouco menos de 20 dias, esse é o segundo crime envolvendo adolescentes em escolas em Goiás. No último dia 20 de outubro, a tragédia no Colégio Goyazes, em Goiânia, culminou na morte dos adolescentes João Pedro Calembo e João Vitor Gomes, de 13 anos, além de outros quatro estudantes que ficaram feridos.

De acordo com a Polícia Civil, Misael foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e encaminhado ao presídio, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

De acordo com a Polícia Militar de Alexânia, ele teria pulado o muro da escola, munido de um revólver calibre.32, com objetivo definido de matar Rafaella, pois a garota foi a única baleada pelo atirador. Misael é um ex-aluno da unidade de ensino e não tem passagens pela polícia.

Rafaella Noviske, de 16 anos, foi atingida na cabeça por vários disparos de arma de fogo e morreu na hora. O crime ocorreu pouco depois das 8h da manhã, no Colégio Estadual 13 de Maio. As aulas foram suspensas.

You May Also Like