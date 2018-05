Adolescente é assassinado no meio de partida de futebol

Uma partida de futebol foi interrompida com o assassinato de um rapaz de 16 anos. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (23), dentro um campo localizado na rua Alfredo Calado, no bairro do Decouville, em Marituba, Região Metropolitana de Belém de Belém.

A vítima foi executada na frente das outras pessoas que jogavam a partida. As testemunhas contaram à Polícia Militar da área que dois homens chegaram de moto e executaram o adolescente com três tiros.

A motivação para o crime deverá ser investigada.

Fonte: DOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...